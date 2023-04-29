Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Arabam.com Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 16:00'da başlayacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Hakan Ceylan oturacak. Konyaspor - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetiminde çıktığı ilk maçta Sivasspor'a 4-1 mağlup olan Trabzonspor, çıkışa geçmek için mutlak galibiyet istiyor.

Konyaspor ise geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek moral buldu ve evinde Trabzonspor'u yenerek devamını getirmek istiyor.

İki takımın sezonun ilk yarısındaki karşılaşması ise 2-2 sona ermişti.

EKSİKLER



Arabam.com Konyaspor'da Konyaspor'da sakatlıkları devam eden Adil Demirbağ, Oğulcan Ülgün, Muric, Endri Çekiçi, Muhammet Demir ve Uche Ikpeazu'nun maç kadrosunda olması beklenmiyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Denswil, Visca, Serkan, Dorukhan, Naci Ünüvar ve Abdülkadir Ömür maç kadrosunda yok. Öte yandan cezalı Larsen de karşılaşmada takımdaki yerini alamayacak.

KONYASPOR: Sehic, Guilherme, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Ahmet Oğuz, Soner Dikmen, Bouchalakis, Marlos Moreno, Michalak, Pozuelo, Diouf.

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Bartra, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Siopis, Doğucan Haspolat, Hamsik, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Umut Bozok.