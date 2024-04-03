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Spor

MAÇ SONUCU: Konyaspor 1-3 Trabzonspor

Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor'a konuk oldu. Rakibini 3-1'lik skorla mağlup eden bordo mavililer, 3. sıradaki yerini korudu.

3 Nisan 2024 Çarşamba 19:12 - Güncelleme:
MAÇ SONUCU: Konyaspor 1-3 Trabzonspor
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Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, Konyaspor deplasmanına konuk oldu. Bordo-mavili takım mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Trezeguet, 59. dakikada penaltıdan Edin Visca ve 89. dakikada Taxiarchis Fountas attı. Konyaspor'un golünü 79. dakikada Steven N'Zonzi attı.

Edin Visca, Trabzonspor formasıyla ilk kez penaltıdan gol attı.

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Mislav Orsic, uzun süreli sakatlığı sonrası ilk kez sahaya çıktı. Hırvat yıldız, Konya'da uzatma dakikalarında oyuna girdi.

TRABZONSPOR'DAN PROTESTO!

Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da bordo-mavili oyunculardan protesto geldi.

Trabzonsporlu futbolcular, Konyaspor maçının başlamasının ardından ilk dakika hareketsiz kaldı.

Bordo-mavili oyuncular, maçın ilk 30 saniyesinde orta sahada omuz omuza geldi. Konyasporlu oyuncular bu dakikada kendi arasında pas yaptı.

TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM

Trabzonspor, takımın bu protestosu sonrası bir paylaşımda bulundu. Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada, "Adaletsizliğinize karşı dik duruşumuz sonsuza kadar devam edecek." denildi.

Trabzonspor, Konyaspor karşısındaki galibiyetle birlikte ligde 52 puana yükseldi. Konyaspor ise 33 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Konyaspor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Maçın ilk düdüğüyle Trabzonsporlu oyuncular, omuz omuza vererek bir süre oyuna başlamadı. Teknik direktör Abdullah Avcı ve yedek kulübesindeki oyuncular da ayakta durarak protestoya destek verdi.

19. dakikada konuk ekip öne geçti. Meunier'in pasına hareketlenen Trezeguet'in ceza yayı üzerinden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

23. dakikada Enis Bardhi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, direğe çarpan top üstten dışarı çıktı.

39. dakikada Cikalleshi'nin uzaktan sert şutunda, top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle bitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)

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