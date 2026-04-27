Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak.

Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Bardhi, Olaigbe, Muleka.

Trabzonspor: Onana, Lovik, Chibuike, Mustafa, Pina, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu.

Ligin son 2 haftasında Corendon Alanyaspor ve RAMS Başakşehir ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan bordo-mavili takım, Konya deplasmanından galibiyetle ayrılarak zirve mücadelesini sürdürmek istiyor.

Bordo-mavililerde Savic, Batagov ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor. Uzun süreli tedavisi tamamlanan Visca'nın ise hazır olmaması nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor.

50. RANDEVU

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Konya'da yapacakları maçla Trendyol Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 49 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 25-12 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 12 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 80 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 58 gol gördü.

KONYA'DA EN ÇOK BERABERLİK

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşısında Konya'da oynanan karşılaşmada en çok beraberlik sonucu alındı.

Söz konusu 24 maçta bordo-mavililer, 8 galibiyet yaşadı. Konya temsilcisi 6 kez kazanırken 10 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.