Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. E Grubunda yer alan Kosta Rika ile Almanya karşı karşıya gelecek.

Oynadığı 2 maçta yalnızca 1 puan alabilen Almanya grupta son sırada yer alıyor. Kosta Rika ise 3 puanla aynı puana sahip Japonya'nın ardından 3. sırada yer almakta. Almanya'nın gruptan çıkması için kazanması ve İspanya-Japonya karşılaşmasının sonucunu beklemesi gerekiyor.

Al Bayt Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak. Maçı Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek.

İLK 11'LER:

KOSTA RİKA: Navas, Vargas, Fuller, Duarte, Oviedo, Waston, Borges, Tejeda, Aguilera, Venegas, Campbell.

ALMANYA: Neuer, Rüdiger, Süle, Raum, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller, Musiala, Sane, İlkay