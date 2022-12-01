İSTANBUL 15°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2022 Perşembe / 8 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6356
  • EURO
    19,5968
  • ALTIN
    1078.19
  • BIST100
    5046.19
Spor

CANLI ANLATIM! Kosta Rika - Almanya

2022 Dünya Kupası E Grubu'nun üçüncü ve son maçında Kosta Rika ile Almanya karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

1 Aralık 2022 Perşembe 20:57 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Kosta Rika - Almanya
ABONE OL

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. E Grubunda yer alan Kosta Rika ile Almanya karşı karşıya gelecek.

Oynadığı 2 maçta yalnızca 1 puan alabilen Almanya grupta son sırada yer alıyor. Kosta Rika ise 3 puanla aynı puana sahip Japonya'nın ardından 3. sırada yer almakta. Almanya'nın gruptan çıkması için kazanması ve İspanya-Japonya karşılaşmasının sonucunu beklemesi gerekiyor.

Al Bayt Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak. Maçı Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek.

İLK 11'LER:

KOSTA RİKA: Navas, Vargas, Fuller, Duarte, Oviedo, Waston, Borges, Tejeda, Aguilera, Venegas, Campbell.

ALMANYA: Neuer, Rüdiger, Süle, Raum, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller, Musiala, Sane, İlkay

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.