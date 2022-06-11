A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Lüksemburg'a konuk olacak.

Başkent Lüksemburg'daki Lüksemburg Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 21.45'te başlayacak. Müsabakada, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Emanuel Carvalho Nobre düdük çalacak. Nobre'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Helder Malheiro olacak.

Gruptaki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci maçında da deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup eden milli takım, 6 puanlı Lüksemburg'un averajla önünde lider durumda bulunuyor.

Grubun diğer maçında ise Litvanya, Faroe Adaları'na konuk olacak.

8. KEZ KARŞI KARŞIYA



Türkiye ile Lüksemburg A milli futbol takımları, yapacakları UEFA Uluslar Ligi mücadelesiyle 8. kez karşı karşıya gelecek.

Lüksemburg Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak. İki ülke milli takımları arasında geride kalan 7 müsabakadan 6'sını Türkiye, birini Lüksemburg kazandı.

İkisi resmi, 5'i özel, 2'si Türkiye, 5'i Lüksemburg sınırları içinde yapılan karşılaşmalarda Türk Milli Takımı'nın 13 golüne, Lüksemburg 6 golle yanıt verdi.

MİLLİ TAKIM SON 6 MAÇI KAZANDI



Lüksemburg'a karşı 22 Ekim 1972'de oynadığı ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Türkiye, daha sonraki 6 karşılaşmadan galip ayrıldı.

İlk kez 1972 yılında karşılaşan ekipler, son maçlarını ise 2015'te Lüksemburg'da oynadı. Tarafların son mücadelesi olan 31 Mart 2015'te, Josy Barthel Stadı'nda yapılan özel maçı teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, Mevlüt Erdinç ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-1 kazandı.

STEFAN KUNTZ İLE 9. MAÇ



Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 9. maçına Litvanya karşısında çıkacak.

Milli takım, Kuntz ile çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 24 kez havalandırıp, kalesinde 9 gol gördü.

Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, üçüncü karşılaşmasında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi. Milli takım, Stefan Kuntz'la 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda dördüncü maçında ise deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off yarı finaline katılma hakkı elde etti.

Ay-yıldızlı ekip, play-off yarı finalinde Portekiz'e deplasmanda 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. Milliler, hazırlık maçında Konya'da konuk ettiği İtalya'ya ise 3-2 yenildi.

A Milli Takım, Alman teknik adam yönetiminde çıktığı UEFA Uluslar C Ligi'nin ilk maçında İstanbul'da Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci maçında da deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup etti.

İLK 11'LER:

LÜKSEMBURG: Moris, Martins, Chanot, Olesen, Carlson, Sanches, Barreiro, Pereira, Pinto, Sinani, Rodrigues.

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Doğukan Sinik, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu.