Süper Lig'in ikinci haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
NE ZAMAN, HANGİ KANALDA VE NASIL İZLENİR?
Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Mücadeleyi beIN Sports canlı olarak yayınlayacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını star.com.tr adresinden anlık takip edebilirsiniz.
Koronavirüs önlemleri sebebiyle seyircisiz oynanacak karşılaşma Süper Lig'de günün son maçlarından biri olacak.
Geçtiğimiz hafta Galatasaray Gaziantep FK'yi mağlup ederek sezonu açmış, Başakşehir ise deplasmanda Hatayspor'a 2-0 mağlup olmuştu.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Başakşehir'de Azubuike dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Galatasaray'da ise Muslera ile Emre Akbaba sakatlığı nedeniyle sahada olamayacak. Yeni transfer Etobo'nun durumu maç saatinde belli olacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Berkay, Demba Ba
GALATASARAY: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Arda, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao