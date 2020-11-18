İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2020 Çarşamba / 2 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6921
  • EURO
    9,1317
  • ALTIN
    463.076
  • BIST100
    1294.72
Spor

CANLI ANLATIM! Macaristan - Türkiye

Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında Macaristan deplasmanına çıkıyor. Karşılaşma öncesi Ay-Yıldızlılar 6 puanla üçüncü sırada bulunurken rakip Macaristan 8 puanla ikinci sırada.

18 Kasım 2020 Çarşamba 21:32 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 21:36
ABONE OL

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geliyor.

Puskas Arena'da oynanacak mücadele 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Müsabakada, Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. 

İLK 11'LER

MACARİSTAN: Dibusz, Lang, Hangya, Attila Szalai, Fiola, Nego, Nagy, Kalmar, Siger, Könyves, Nikolic

TÜRKİYE: Mert, Nazım, Ozan Kabak, Merih, Caner, Mahmut, Ozan Tufan, İrfan Can, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Cenk Tosun. 

CANLI SKOR

Macaristan 0-0 Türkiye

Goller:

CANLI ANLATIM (İLK YARI)

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.