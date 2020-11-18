A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geliyor.
Puskas Arena'da oynanacak mücadele 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayımlanacak.
Müsabakada, Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak.
İLK 11'LER
MACARİSTAN: Dibusz, Lang, Hangya, Attila Szalai, Fiola, Nego, Nagy, Kalmar, Siger, Könyves, Nikolic
TÜRKİYE: Mert, Nazım, Ozan Kabak, Merih, Caner, Mahmut, Ozan Tufan, İrfan Can, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Cenk Tosun.
CANLI SKOR
Macaristan 0-0 Türkiye
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CANLI ANLATIM (İLK YARI)