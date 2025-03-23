A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında 23 Mart Pazar günü Macaristan'a konuk olacak.

Puskas Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka TV8'den naklen yayınlanacak.

Macaristan: Dibusz, Fiola, Orban, Vecsei, Szoboszlai, Kerkez, Bolla, M. Dardai, Gazdag, Dardai, Varga

Türkiye: Uğurcan, Mert, Samet, Abdülkerim, Eren, Hakan, İsmail, Oğuz, Arda, Kenan, Kerem

Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Florian Badstübner olacak.

AVANTAJ MİLLİ TAKIMDA

İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan milli takım, Macaristan karşısında A Ligi'ne yükselmek için avantajlı olarak sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlı ekip, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyette adını UEFA Uluslar A Ligi'ne yazdıracak.

Macaristan'da 90 dakika sonunda ev sahibi ekibin iki farklı üstünlüğü durumunda ise uzatma bölümüne geçilecek. 15'er dakikalık uzatmalarda da iki farkın değişmemesi halinde seri penaltı atışları tur atlayan tarafı belirleyecek.

Ev sahibi ekibin normal sürede turu geçmesi için üç ve üzeri farkla galip gelmesi gerekiyor.

ARDA VE MERİH DÖNDÜ, ORKUN CEZALI

A Milli Futbol Takımı'nda kart cezaları sona eren Arda Güler ve Merih Demiral, maçta görev yapabilecek.

Macaristan ile oynanan ilk maçta gördüğü kartla cezalı duruma düşen Orkun Kökçü ise rövanşta forma giyemeyecek.

Macaristan ile oynanan ilk karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Kaan Ayhan'ın durumu ise maç günü netlik kazanacak.

3 OYUNCU KADRODAN ÇIKARTILDI

A Milli Takım'da Mert Günok, Yunus Akgün ve son olarak Kaan Ayhan sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Kamp boyunca çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Mert Günok ve Yunus Akgün'ün tedavilerinin Macaristan ile oynanacak rövanş maçına yetişmeyeceği tespit edildiği için aday kadrodan çıkarılmalarına karar verildi.

Macaristan ile yapılan ilk maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Kaan Ayhan'ın tedavisinin rövanş karşılaşmasına yetişmeyeceği tespit edildiğinden, millî futbolcumuz aday kadrodan çıkarıldı.

RAYYAN BANIYA ADAY KADRODA

Ay-yıldızlı ekipte 2 futbolcunun aday kadrodan çıkarılmasının ardından İtalya'nın Palermo ekibinde forma giyen savunma oyuncusu Rayyan Baniya aday kadroya dahil edildi.

Baniya, milli takımın dün yaptığı antrenmanda da yer aldı.

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın Macaristan maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Berke Özer (ikas Eyüpspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydın, Taha Şahin (Çaykur Rizespor), Rayyan Baniya (Palermo)

Orta Saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund),

Forvet: Ahmet Kutucu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (ikas Eyüpspor), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica)

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, 639. MAÇINA ÇIKIYOR

UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 639'uncu müsabakaya çıkacak.

Türkiye, 102 yıllık tarihinde 353'ü resmi, 285'i özel toplam 638 maç oynayıp, biri hükmen 249 galibiyet, 150 beraberlik ve 239 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 273'ü deplasmanda, 276'sı Türkiye'de, 89'u ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 873 gol attı, kalesinde 912 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım, 638 karşılaşmanın 554'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

Milliler, 638 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

MONTELLA YÖNETİMİNDE 21. MAÇ

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 21'inci sınavını Macaristan karşısında verecek.

Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet özlemine son verdi.

İtalyan teknik adam yönetiminde 15'i resmi, 5'i özel 20 maça çıkan milliler, 10 galibiyet elde etti, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Rakip filelere 31 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 27 gol gördü.