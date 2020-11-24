Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde temsilcimiz Medipol Başakşehir, deplasmanda İngiliz devi Manchester United ile karşı karşıya geliyor.
Old Trafford Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23:00'te başlayacak ve Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek.
İLK 11'LER
MANCHESTER UNITED: De Gea, Wan Bissaka, Lindelöf, Maguire, Telles, Fred, Van de Beek, Bruno Fernandes, Rashford, Martial, Cavani.
BAŞAKŞEHİR: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay, İrfan Can, Chadli, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba
CANLI SKOR
Manchester United 0-0 Başakşehir
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