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Spor

CANLI ANLATIM! Manchester United - Başakşehir

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, H Grubu 4. maçında Manchester United'a konuk oluyor.

24 Kasım 2020 Salı 21:55 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 21:55
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Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde temsilcimiz Medipol Başakşehir, deplasmanda İngiliz devi Manchester United ile karşı karşıya geliyor.

Old Trafford Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23:00'te başlayacak ve Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek.

İLK 11'LER

MANCHESTER UNITED: De Gea, Wan Bissaka, Lindelöf, Maguire, Telles, Fred, Van de Beek, Bruno Fernandes, Rashford, Martial, Cavani. 

BAŞAKŞEHİR: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay, İrfan Can, Chadli, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba

CANLI SKOR

Manchester United 0-0 Başakşehir

Goller:

CANLI ANLATIM (İLK YARI)

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