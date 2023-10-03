Old Trafford Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başladı. Müsabaka, Exxen'den yayımlanıyor. Karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak yönetiyor. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic oluyor.



Gruptaki ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk eden sarı-kırmızılı ekip, 2-0 geri düştüğü mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, sıkıntılı bir süreçten geçen rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor.

A Grubu'nun ilk haftasında Almanya'nın Bayern Münih takımına konuk olan Manchester United ise sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.

EKSİKLER



Galatasaray'da Hakim Ziyech ve Kazımcan Karataş maç kadrosunda yer almıyor. Ayrıca UEFA kadrosunda yer almayan Halil Dervişoğlu ile Eyüp Aydın da bu maçta forma giyemeyecek.

Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag'la yaşadığı gerilimin ardından kadro dışı bırakılan Jadon Sancho'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Lisandro Martinez, Luke Shaw, Tyrell Malacia ve Aaron Wan-Bissaka, forma giyemeyecek. Bir süredir kadro dışında olan Anthony'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

İLK 11'LER



MANCHESTER UNİTED



Onana, Dalot, Lindelöf, Varane, Amrabat, Casemiro, Hannibal, Mount, Bruno, Rashford, Hojlund.



GALATASARAY



Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Tete, Kerem, Zaha, Icardi.

HEDEF İNGİLTERE'DE İLK GALİBİYET



Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında Manchester United'a konuk olacak Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı deplasmandaki ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

Türkiye'nin uluslararası arenadaki en başarılı futbol takımı olarak dikkati çeken sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında 309 kez mücadele etti.

Tarihinde UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa zaferleri bulunan Galatasaray, tüm kulvarlarda 309 müsabakada 111 galibiyet, 83 beraberlik ve 115 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupaları tarihinde İngiliz temsilcileriyle ise 21 kez karşı karşıya geldi. İlk olarak 1978-1979 sezonunda West Bromwich Albion ile karşılaşan Galatasaray, sonrasında Manchester United, Chelsea, Leeds United, Arsenal ve Liverpool ile mücadele etti.

"Cimbom" söz konusu maçlarda 3 galibiyet, 8 beraberlik alırken, 10 yenilgi gördü.

EN FAZLA MANCHESTER UNİTED'LA RAKİP OLDU



Galatasaray, İngiliz takımları arasında en fazla maçı, karşılaşacağı Manchester United ile yaptı.

İki takım arasında tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 6 mücadelede Galatasaray 1, Manchester United ise 2 kez güldü. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu rekabette sadece 2 maçta fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, 4 gol bulabildi. İngiliz temsilcisi ise 6 maçın 3'ünde skor üretip, toplam 8 gol attı.

Galatasaray, İngiliz rakiplerinden Liverpool ve Chelsea ile dörder, Arsenal ile 3, West Bromwich Albion ve Leeds United ile ikişer kez karşılaştı.

GALATASARAY, SON 20 RESMİ MAÇINDA MAĞLUP OLMADI



Sarı-kırmızılı takım, son 20 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 7, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 14 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

SARI-KIRMIZILILARDA İNGİLTERE'Yİ TANIYAN ÇOK



Galatasaray'da 7 futbolcu daha önce top koşturduğu İngiltere'ye dönecek.

Bonservisi 2013-2015 arasında Manchester United'ta olan ancak fazla forma şansı bulamadığı için farklı takımlara kiralanan Wilfried Zaha, eski takımına karşı mücadele edecek.

Daha önce İngiltere'de farklı takımlarda oynayan Angelino, Hakim Ziyech, Tete, Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele, Lucas Torreira da alışık olduğu ülkede sahaya çıkacak.

MANCHESTER UNİTED SEZONA İYİ BAŞLAMADI



İngiliz ekibi, hem UEFA Şampiyonlar Ligi hem de Premier Lig'de sezona kötü bir başlangıç yaptı.

"Devler Ligi"nde yaptığı tek maçı kaybeden Manchester United, Premier Lig'de ise 7 müsabakada 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı.

Sahasında çıktığı son 2 lig maçını kaybeden "Kırmızılar" toplamda 10 gol atıp, 15 gol yedi.

Manchetser United, Premier Lig'de 1989-1990 sezonundan sonra kulüp tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaptı.

310. AVRUPA MAÇI



UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında İngiltere temsilcisi Manchester United'a konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 310. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 309 müsabakanın 111'inden galibiyetle ayrıldı. 115 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 83 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 415 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 455 gole engel olamadı.

SON 19 AVRUPA MAÇINDA SADECE 1 KEZ KAYBETTİ



Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 19 müsabakada sadece 1 kez yenildi.

2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 1'i de "Devler Ligi" grup karşılaşması olmak üzere toplam 19 maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 10 galibiyet, 8 beraberlik alırken tek mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşadı.

SON DÖNEMDE ŞAMPİYONLAR LİGİ KARNESİ ZAYIF



Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nde mücadele ettiği son 4 gruptan çıkma başarısı gösteremedi.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 27 mücadelede 2 galibiyet alabilen Galatasaray, 8 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı.

"Cimbom" Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda toplam 117 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bunlardan 28'ini kazanırken, 30 beraberlik ve 59 yenilgi gördü.

Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ise 35 mücadelede 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 yenilgi aldı.