Spor Toto Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.

Başakşehir, 34. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

48. dakikada Eren Elmalı'nın kendi kalesine attığı golle fark 2'ye çıktı. Edin Visca, attığı şık golle farkı tekrar 1'e indirdi.

Lucas Luma, 79. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı.

Başakşehir, ligi 62 puanla 5. sırada tamamladı. Trabzonspor ise 51 puanda kaldı ve sezonu 6. sırada bitirdi.

Trabzonspor için 2022/23 futbol sezonu bu maçla sona erdi. Başakşehir ise pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finaliyle sezonu tamamlayacak.

TRABZONSPOR'DA 5 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Trabzonspor, geçen hafta 5-1 kazandığı Corendon Alanyaspor maçının 11'ine göre sakatlıklar nedeniyle 5 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımda, Gbamin, Uğurcan Çakır, Bartra, Gomez, Yusuf Yazıcı, Denswil ve Bakasetas sakatlıkları bulunduğu için kadroda yer almadı. Gaziantep FK'den kiralık alınan Markovic ve Siopis'e ise izin verildi.

Teknik direktör Nenad Bjelica sakatlıkların çokluğu nedeniyle, geçen hafta 5-1 kazandığı Corendon Alanyaspor maçının 11'ine göre 5 farklı oyuncuya görev verdi.

Bjelica, geçen maça göre ilk 11'de sağ bekte görev alan Larsen yerine Serkan Asan'a, orta sahada görev alan Siopis yerine Doğucan Haspolat'a, Bakasetas yerine Bardhi'ye, takımdan ayrılan Hamsik yerine Emirhan Zaman'a ve Trezeguet yerine de Arif Boşluk'a forma şansı verdi.

Kaleyi Muhammet Taha Tepe'ye emanet eden Bjelica, geri dörtlüyü Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Taha Altıkardeş ve Eren Elmalı'dan oluşturdu. Orta sahada Doğucan Haspolat, Bardhi, Emirhan Zaman, Visca ve Arif Boşluk'u görevlendiren Hırvat teknik direktör, ileri uçta Umut Bozok tercihini değiştirmedi.

TRABZON ALTYAPISINDAN 6 GENÇ KULÜBEDE

Trabzonspor'da sakatlıklar ve özel izinler nedeniyle yedek kulübesinde çok sayıda genç oyuncu oturdu. Teknik direktör Nenad Bjelica, alt yapıdan Hakan Aydın (20), Salih Malkoçoğlu (18), Abdurrahman Bayram (18), Engin Yıldırım (18), Ali Yılmaz (19) ve Oğuzhan Yılmaz'ı (16) yedek kadroya dahil etti.

Corendon Alanyaspor galibiyetiyle bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanma başarısı gösteren bordo-mavililer, Medipol Başakşehir deplasmanında kazanarak ligi 5. sırada bitirmeyi hedefliyor.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

15. dakikada ceza sahası yayı önünde topla buluşan Visca'nın sert şutunda top savunmaya çarparak taca çıktı.

17. dakikada bu kez ev sahibi ekip tehlikeli geldi. Biglia'nın pasında topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Keny'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci ayaklarıyla çıkardı.

34. dakikada ev sahibi ekibi öne geçiren gol Deniz Türüç'ün ayağından geldi. Januzaj'ın uzun pasında ceza sahası yayı önünde topu iyi kontrol edip sol ayağıyla sert vuran bu oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



48. dakikada Deniz Türüç'ün sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Eren Elmalı'ya çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

54. dakikada Joao Figueiredo'nun sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda defansa çarpan meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonunda devamında Adnan Januzaj'ın kale önünden vuruşunda Eren Elmalı son anda kayarak meşin yuvarlağı engelledi.

62. dakikada Serkan Asan'ın ceza sahası dışı sağından vuruşunda Lucas Biglia'dan seken topu alan Edin Visca yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

68. dakikada Enis Bardhi'nin, Lucas Biglia'yı çalımlayıp ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer'in elinden seken top üst direkten döndü.

79. dakikada Adnan Januzaj'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topu alan Serdar Gürler'in sol çaprazdan vuruşunda kaleci Muhammet Taha Tepe meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında topu alan Lucas Lima'nın ceza sahası dışı solundan yerden uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Erdem Bayık xx, Kamil Çetin xx

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer xx, Şener Özbayraklı xx, Leo Duarte xx, Ahmed Touba xx (Shaocong Wu dk. 66 x), Lucas Lima xxx, Lucas Biglia xx (Batuhan Çelik dk. 86 ?), Berkay Özcan xx, Deniz Türüç xx (Eden Karzev dk. 76 x), Adnan Januzaj xx (Berkay Aydoğmuş dk. 86 ?), Philippe Keny xx, Joao Figueiredo xx (Serdar Gürler dk. 66 xx)

Yedekler: Volkan Babacan, Ayberk Kaygısız, Muhammet Arslantaş, Edgar Ie, Caner Erkin

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe xx, Serkan Asan xx (Engin Poyraz Efe Yıldırım dk. 86 ?), Taha Altıkardeş xx, Hüseyin Türkmen xx, Eren Elmalı xx (Salih Malkoçoğlu dk. 86 ?) Doğucan Haspolat xx (Jens Larsen dk. 46 x), Enis Bardhi xx, Emirhan Zaman xx (Darukhan Toköz dk. 74 x), Edin Visca xx (Oğuzhan Yılmaz dk. 90+1 ?), Arif Boşluk xx, Umut Bozok xx

Yedekler: Hakan Aydın, Abdurrahman Bayram, Ali Şahin Yılmaz

Teknik Direktör: Nenad Bjelica

Goller: Deniz Türüç (dk. 34), Eren Elmalı (dk. 48 k.k.), Lucas Lima (dk. 79) (Başakşehir), Edin Visca (dk. 62) (Trabzonspor)