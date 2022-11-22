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Spor

CANLI ANLATIM! Meksika - Polonya

Meksika ve Polonya, C grubunda günün ikinci maçında karşı karşıya geliyor.

22 Kasım 2022 Salı 17:55 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Meksika - Polonya
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2022 Katar Dünya Kupası'nda C grubu bugün oynanan Arjantin - Suudi Arabistan maçı ile başladı. Grubun ikinci seansı ise Meksika ve Polonya arasında oynanacak maç ile devam edecek. Arjantin grubun favorisi olmasına rağmen bugün ki yenilgi ile birlikte gruptaki durumunu zora sokmuş durumda.

MEKSİKA- POLONYA

Meksika ve Polonya 44 yıl sonra birbirlerine rakip olacak. İki takım en son 1978 Dünya Kupası'nda karşı karşıya gelmiş ve Polonya grup maçında Meksika'yı 3-1 mağlup etmişti.

974 Stadında oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. karşılaşmayı Avustralyalı hakem Chris Beath yönetecek.

İLK 11'LER

MEKSİKA: Ochoa, Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo, Herrera, Alvarez, Chavez, Lozano, Martin, Vega

POLONYA: Szczesny, Bereszynski, Glik, Kiwior, Cash, Kaminski, Krychowiak, Szymanski, Zielinski, Zalewski, Lewandowski

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