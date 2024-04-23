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Spor

CANLI ANLATIM: MKE Ankaragücü-Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş, Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü'ne konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatım ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

23 Nisan 2024 Salı 19:06 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: MKE Ankaragücü-Beşiktaş
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Eryaman Stadyumu'ndaki mücadele saat 20.30'da başladı. Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk görev yapıyor. Karşılaşmanın VAR Hakemi olarak Mustafa Öğretmenoğlu görev alıyor. Ankaragücü ile Beşiktaş arasındaki müsabaka ATV'den yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Atakan, Flips, Tolga, Efkan, Morutan, Bassogog, Ali Sowe.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Worrall, Umut, Al Musrati, Muci, Gedson, Rashica, Ghezzal, Muleka.

YARI FİNALE NASIL GELDİLER?

Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil olan Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdırdı. Siyah-beyazlı ekip, son 16 turunda Bitexen Antalyaspor'a 2-1 üstünlük kurarak çeyrek finale yükseldi. Beşiktaş, çeyrek finalde ise TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yenerek son 4 ekip arasına kaldı.

MKE Ankaragücü ise 3. turdan itibaren mücadele ettiği kupada sırasıyla Malatya Arguvanspor (2-0), İskenderunspor (3-1), Çaykur Rizespor (3-1), Anagold 24Erzincanspor (5-1) ve Fenerbahçe'yi (3-0) eleyerek yarı finale yükseldi.

İki takım arasında bu sezon Süper Lig'de oynanan ilk maç 1-1 berabere tamamlanırken, ikinci müsabakayı Beşiktaş 2-0 kazandı.

Siyah-beyazlı takım, 7 Mayıs'ta Dolmabahçe'de oynanacak rövanş öncesi Ankara'dan avantajlı bir skorla dönmeye çalışacak.

Kupayı müzesine götürecek ekip, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK VAR

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Serkan Emrecan Terzi ile tedavi ve adaptasyon süreçleri devam eden Onur Bulut, Semih Kılıçsoy, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Tayfur Bingöl, Ankaragücü maçının kadrosuna alınmadı.

Sakatlıkları geçen Mert Günok, Omar Colley, Salih Uçan ve Arthur Masuaku da kamp kadrosuna dahil edildi.

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