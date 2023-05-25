Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında MKE Ankaragücü, kendi sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Kritik maç Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede Ali Şansalan görev alacak. MKE Ankaragücü - Başakşehir maçı 20.30'da başlayacak.

İki takımın arasında oynanan İlk maçı Başakşehir 1-0'lık skorla kazanmıştı.

Zorlu maçın kazananı finale yükselecek ve Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

TURU GEÇMESİ HALİNDE İKİNCİ KEZ FİNAL OYNAYACAK

Medipol Başakşehir, rakibini elemesi halinde tarihinde ikinci kez finalde mücadele edecek. Turuncu-lacivertli takım, 2016-2017 sezonunda finalde Konyaspor ile karşılaşmıştı. Normal süresi ve uzatma bölümü golsüz berabere biten maçı, Konyaspor penaltı atışları sonucunda 4-1 kazanmıştı.

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Arda, Mujakic, Kitsiou, Hasan Ali, Djokonavic, Diack, Beridze, Milson, Ali Sowe.

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Duarte, Mahmut, Lima, Biglia, Ömer Ali, Berkay, Junazaj, Serdar, Figueiredo.