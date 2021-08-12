12 Ağustos 2021 Perşembe 17:57 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 17:57

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ikinci maçında Trabzonspor, Norveç temsilcisi Molde'ye konuk oluyor.

Molde Aker Stadyumu'nda oynanacak ve Portekiz Futbol Federasyonundan Fabio Verissimo'nun yöneteceği maç, TSİ 19.00'da başlayacak. Molde - Trabzonspor maçını A Spor canlı olarak yayınlayacak.

EKSİKLER



Trabzonspor'da sakatlıkları devam eden Koita ve Abdülkadir Ömür ile yeni transfer Dorukhan Toköz ve Cornelius maç kadrosunda yer almıyor.

İLK 11'LER



MOLDE: Linde, Gregersen, Bjornbak, Sinyan, Knudtzon, Mannsverk, Risa, Eikrem, Hestad, Brynhildsen, Omoijuanfo



TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Trondsen, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny



TRABZONSPOR 25 YIL SONRA NORVEÇ'TE



Fırtına, Avrupa arenasında 25 yıl sonra Norveç'e gitti. 1996'da Norveç'in Bodo/Glimt takımı ile karşılaşan bordomavililer, rakibini 2-1 ve 3-1 yenerek tur atlamıştı. Fırtına, söz konusu tarihten sonra Norveç takımlarıyla eşleşmemişti.

AHMET AĞAOĞLU'NUN MAÇ ÖNCESİ SÖZLERİ



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Molde maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Pandemiden sonra ilk uzun seyehatimiz. Bu tecrübeyi unutmuştuk. İnşallah turu atlayarak memlekete döneriz. Takım hemen hemen hazır. Onların artısı ise şu ana kadar 19 maç yapmış olmaları. Bizim ikinci resmi maçımız. Fakat her alanda onlardan daha güçlüyüz ve iyiyiz. İnşallah aksilik olmaz ve turu atlarız" dedi. İlk maçtaki 3-3'lük skoru yorumlayan Başkan, "Oldukça iyiydik. Oynanan futbolu beğendim. Sadece defans zaafiyeti oluştu. Abdullah hocanın en çok önem verdiği şey; savunma güvenliği. Şampiyonluk mücadelesi verecek kadroyu neredeyse tamamladık. Bundan sonra hakemin başlama düdüğünü bekleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

AVRUPA KUPALARINDA 137. MAÇ



Bordo-mavili ekip, Molde karşısında Avrupa kupalarındaki 136. maçını oynayacak.

Trabzonspor, geride kalan 136 maçta 50 galibiyet, 35 beraberlik ve 51 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 175 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 186 gol gördü.

Bordo-mavililer, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda da 8 maç oynadı.