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Spor

CANLI ANLATIM: Monaco-Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi final maçında Monaco ile karşı karşıya geliyor. Panathinaikos'u eleyerek finale çıkan sarı lacivertli ekip, THY Avrupa Ligi'nde ikinci kez şampiyon olmak için mücadele ediyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ25 Mayıs 2025 Pazar 15:43 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Monaco-Fenerbahçe Beko
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Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague organizasyonunun finalinde, Fransız temsilcisi Monaco ile karşılaşıyor.. Final Four'daki ilk maçlarında her iki takım da Yunan ekiplerini saf dışı bıraktı. Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR'u 82-76, Monaco ise normal sezonun lideri Olympiakos'u 78-68 yenerek final bileti aldı.

12 KİŞİLİK KADRO BELLİ OLDU!

Eriick McCollum, Wade Baldwin IV, Nicolo Melli, Nigel Hayes Davis, Tarık Biberovic, Devon Hall, Dyshawn Pierre, Marko Guduric, Jilson Bango, Bonzia Colson, Khem Birch

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İkinci çeyrek oynanıyor...

Monaco: 25

Fenerbahçe Beko: 21

İLK ÇEYREK SONUCU: Monaco 20- 18 Fenerbahçe Beko

FENERBAHÇE 4. KEZ FİNALDE

Başantrenör Saras Jasikevicius'un yönetimindeki sarı-lacivertliler, tarihindeki 4. final müsabakasına çıkacak. Kupayı 2017'de İstanbul'daki Dörtlü Final'de müzesine götüren Fenerbahçe Beko, 8 yıl sonra ikinci Avrupa zaferini yaşamak istiyor. Avrupa Ligi'nde 7. kez Dörtlü Final tecrübesi yaşayan sarı-lacivertliler, 2017'nin dışında 2016 ve 2018'de de final oynadı. Fenerbahçe, 2016'de CSKA Moskova'ya, 2018'de ise Real Madrid'e kaybetmişti.

MONACO İLK KEZ FİNALDE

Fransa'yı temsil eden Monaco, tarihinde ilk kez Avrupa Ligi finali oynayacak. Daha önce 2022-2023 sezonunda Dörtlü Final oynayan kırmızı-beyazlı ekip, o organizasyonda 3. olmuştu. Sezonu 21 galibiyet 13 yenilgiyle tamamlayan kırmızı-beyazlılar, play-off'ta İspanya ekibi Barcelona'yı 3-2'yle geçmişti. Dörtlü Final'de de Olympiakos'u saf dışı bıraktı. Kırmızı-beyazlı ekip 2020-2021 sezonunda Avrupa Kupası'nı kazanmıştı.

MONACO'NU KADROSU

Vassilis Spanoulis yönetimindeki Monaco'nun kadrosuna Nick Calathes, Elie Okobo, Jordan Loyd, Daniel Theis gibi önemli yıldızlar da yer alıyor. Monaco'nun kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Oyun kurucu: Elie Okobo, Jordan Loyd, Terry Tarper, Matthew Strazel, Nick Calathes, Mike James

Forvet: Jaron Blossomgame, Alpha Diallo, Juhann Begarin, Vitto Brown

Pivot: Georgios Papagiannis, Daniel Theis, Petr Cornelie, Mam Jaiteh, Donatas Matiejunas.

JASIKEVICIUS YA DA SPANOULIS TARİHE GEÇECEK

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yarın finalde karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Beko ve Monaco'nun başantrenörleri Saras Jasikevicius ile Vassilis Spanoulis, 25 yıllık modern lig tarihinde hem oyuncu hem de başantrenör olarak kupayı kazanan ilk isim olmaya çalışacak. Oyunculuk dönemlerinde Avrupa basketbolunun efsaneleri olan Saras Jasikevicius ile Vassilis Spanoulis, başantrenör olarak ilk zaferlerini yaşamak için parkeye çıkacak. 2001 yılından itibaren tek çatı altında oynanan ve 25 yılını kutlayan Avrupa Ligi'nde hem oyuncu hem de başantrenör olarak kupa kazanan bir isim bulunmuyor. Çeyrek asırlık organizasyon tarihinde Jasikevicius ya da Spanoulis tarihe geçecek.

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