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Spor

CANLI ANLATIM! Neftçi Bakü - Galatasaray

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, Azerbaycan kulübü Neftçi Bakü ile karşılaşıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakada kazanan, bir üst tura çıkmaya hak kazanacak.

17 Eylül 2020 Perşembe 18:07 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 18:38
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UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme turunda Galatasaray deplasmanda Neftçi Bakü'nün konuğu. Tur tek maç üzerinden oynanacak. Galatasaray, Neftçi Bakü’yü elemesi durumunda, 3. ön eleme turunda Hajduk Split ile karşılaşacak. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

NEFTÇİ BAKÜ: Mammadov, Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Mahkhmudov, Mamadou, Narimanjahan, Alaskarov, Ibara Doniama, Lawal

GALATASARAY: Fatih, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Ömer Bayram, Babel, Belhanda, Emre Kılınç, Diagne

YEDEKLER: Okan Kocuk, Omar, Falcao, Donk, Jimmy Durmaz, Arda, Feghouli

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