UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme turunda Galatasaray deplasmanda Neftçi Bakü'nün konuğu. Tur tek maç üzerinden oynanacak. Galatasaray, Neftçi Bakü’yü elemesi durumunda, 3. ön eleme turunda Hajduk Split ile karşılaşacak. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.
NEFTÇİ BAKÜ: Mammadov, Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Mahkhmudov, Mamadou, Narimanjahan, Alaskarov, Ibara Doniama, Lawal
GALATASARAY: Fatih, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Ömer Bayram, Babel, Belhanda, Emre Kılınç, Diagne
YEDEKLER: Okan Kocuk, Omar, Falcao, Donk, Jimmy Durmaz, Arda, Feghouli