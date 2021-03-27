A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında İspanya'da Norveç ile karşı karşıya geliyor.
Norveç'teki seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'nın Malaga şehrindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanacak maçı İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetecek.
İLK 11'LER
NORVEÇ: Jarstein, Meling, Ajer, Strandberg, Svensson, Midtsjo, Thorstvedt, Elyounoussi, Odegaard, Haaland, Sörloth
TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz.
CANLI SKOR
Norveç 0-0 Türkiye
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