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Spor

CANLI ANLATIM! Norveç - Türkiye

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 2. maçında Türkiye, deplasmanda Norveç'e konuk oluyor.

27 Mart 2021 Cumartesi 18:36 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 18:40
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A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında İspanya'da Norveç ile karşı karşıya geliyor.

Norveç'teki seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'nın Malaga şehrindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanacak maçı İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetecek.

İLK 11'LER

NORVEÇ: Jarstein, Meling, Ajer, Strandberg, Svensson, Midtsjo, Thorstvedt, Elyounoussi, Odegaard, Haaland, Sörloth

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz.

CANLI SKOR

Norveç 0-0 Türkiye

Goller:

CANLI ANLATIM (İLK YARI)

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