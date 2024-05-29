UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Olympiakos ile Fiorentina, Atina'da karşılaşıyor.

Portekizli hakem Artur Soares Dias'ın yönettiği karşılaşmada Paulo Soares ve Redro Ribeiro yardımcı hakem olarak görev yapıyor.

Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega, Iborra, Hezze, Podence, Chiquinho, Fortounis, El Kaabi.

Fiorentina: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Martinez-Quarta, Biraghi, Bonaventura, Arthur, Mandragora, Nico Gonzalez, Kouame, Belotti.

OLYMPIKAOS - FIORENTINA HANGİ KANALDA?

Olympiakos - Fiorentina maçı saat 22.00'de başladı. Mücadele TV8'den canlı olarak yayınlanıyor.