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Spor

CANLI ANLATIM: Olympiakos - Fiorentina

UEFA Konferans Ligi Final karşılaşmasında Olympiakos ile Fiorentina karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımı ve istatistikleri star.com.tr adresinde...

29 Mayıs 2024 Çarşamba 22:24 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Olympiakos - Fiorentina
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UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Olympiakos ile Fiorentina, Atina'da karşılaşıyor.

Portekizli hakem Artur Soares Dias'ın yönettiği karşılaşmada Paulo Soares ve Redro Ribeiro yardımcı hakem olarak görev yapıyor.

İLK 11'LER

Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega, Iborra, Hezze, Podence, Chiquinho, Fortounis, El Kaabi.

Fiorentina: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Martinez-Quarta, Biraghi, Bonaventura, Arthur, Mandragora, Nico Gonzalez, Kouame, Belotti.

OLYMPIKAOS - FIORENTINA HANGİ KANALDA?

Olympiakos - Fiorentina maçı saat 22.00'de başladı. Mücadele TV8'den canlı olarak yayınlanıyor.

  • UEFA Konferans Ligi
  • Canlı Anlatım
  • Olympiakos Fiorentina

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