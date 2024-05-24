THY EuroLeague'de Final Four zamanı. Fransız ekibi Monaco'yu saf dışı bırakarak adını son 4 takım arasında yazdırmayı başaran temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u geçmesi halinde finalde Olympiakos - Real Madrid eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

Berlin'deki Uber Arena'da oynanan karşılaşma saat 19.00'da başladı ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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1. PERİYOT: Panathinaikos 22-13 Fenerbahçe Beko

2. PERİYOT:

Panathinaikos 0-0 Fenerbahçe Beko

MAÇIN BAŞLANGICI ERTELENDİ

Fenerbahçe - Panathinaikos maçının başlangıcı ertelendi.

THY EuroLeague'den "Taraftarların Uber Arena'ya girişinde yaşanan gecikmeler nedeniyle karşılaşma 10 dakikadan biraz daha uzun bir süre sonra başlayacak." denildi.

Mücadele yaklaşık yarım saat gecikmeli olarak 19.28'da başladı.

FENERBAHÇE'NİN MAÇ KADROSU

Final Four'a gelirken Yiğit Hamza Mestoğlu dışında bir eksiği bulunmayan Fenerbahçe Beko'nun Panathinaikos maçı kadrosu da açıklandı. Sarı-Lacivertliler'in maç kadrosunda Johnathan Motley, Scottie Wilbekin, Sertaç Şanlı, Georgios Papagiannis, Nigel Hayes-Davis, Tarık Biberovic, Dyshawn Pierre, Marko Guduric, Tyler Dorsey, Nick Calathes, Yam Madar ve Nate Sestina yer aldı.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius: Oyuncular çıkıp en iyi oyunlarını oynayacak. Tüm dünyanın gözü burada olacak. Umarım sahaya iyi bir performans yansıtabiliriz. Hep bir sonraki maçı, bir sonraki antrenmanı düşündük. İyi bir takımımız var. Büyük beklentiler koymadan ilerlemek lazım. Büyük hedefler koymamak, günlük hedefler koyarak üzerine ekleyerek ilerlemek lazım. Bence biz sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bunlar kendimiz için önemliydi. Asist sayısı, 3 sayı basket rekoru, Nigel'ın bireysel rekoru güzeldi. Bazı rekorlar kırmış olabiliriz ama buraya 1 sayı farkla bile olsa kazanmak için geldik. Bu, beni mutlu eder.

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman: Burada bulunmak çok güzel. Bununla gurur duyuyorum. Bütün taraftarlar bunun keyfini çıkarsın. Herkes yedinci şampiyonluğu bekliyor. Yedinci yıldız gelecek. Bu bir milli maç değil. Ben burada Türk koç olarak Yunan takımının başında sahada olacağım. Tabii ki burada herkes bu kupayı kazanmak için sahaya çıkacak. Bu benim altıncı Final Four'um. Karakterli, iyi oyuncular seçerseniz iyi bir yol çizersiniz. Önümüze büyük hedefler koymaktan asla ürkmeyiz. Şimdi Final Four'dayız. Burada en büyük hedef kupayı kazanmak. Bizim de hedefimiz kupayı kazanmak.

37. RANDEVU

Fenerbahçe Beko, Final Four'daki rakibi Panathinaikos'la bu organizasyondaki 37. maçını oynayacak.

Yunanistan temsilcisiyle bugüne dek karşı karşıya geldiği 36 maçta 17 kez kazanan sarı-lacivertliler, 19 maçtan ise yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, bu sezon rakibiyle oynadığı müsabakaları iç sahada 83-69 kazanırken, deplasmanda ise 74-63 kaybetti.

İki takım ilk kez Final Four'da karşı karşıya gelecek.