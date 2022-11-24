Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. H Grubunda yer alan Portekiz ile Gana karşı karşıya geliyor.
Dünya Kupası'nın iddialı ekiplerinden Portekiz, 2022 Katar'da H Grubu'ndaki ilk maçını Gana ile oynuyor. Stadyum 974'te TSİ 19.00'da başlayan mücadelede, ABD'li hakem Ismail Elfath düdük çalıyor.
İKİNCİ KEZ KARŞILAŞIYORLAR
İki ülke milli takımları daha önce 1 kez karşı karşıya geldi. 2014 Dünya Kupası'nda oynanan grup maçını Portekiz 2-1 kazandı.
Portekiz – Gana maçı TRT 1 ekranlarında canlı yayınlıyor.
İLK 11'LER:
PORTEKİZ: Costa, Cancelo, Danilo, Dias, Guerreiro, Neves, Fernandes, Bernardo, Otavio, Felix, Cristiano Ronaldo.
GANA: Seidu, Djiku, Salisu, Amartey, Rahman, Partey, Abdul Samed; Kudus, Williams, Ayew.
PORTEKİZ 0-0 GANA (İLK YARI OYNANIYOR)
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