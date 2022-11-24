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Spor

CANLI ANLATIM! Portekiz - Gana

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda H Grubu'nda Portekiz ile Gana karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

24 Kasım 2022 Perşembe 17:46 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Portekiz - Gana
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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. H Grubunda yer alan Portekiz ile Gana karşı karşıya geliyor.

Dünya Kupası'nın iddialı ekiplerinden Portekiz, 2022 Katar'da H Grubu'ndaki ilk maçını Gana ile oynuyor. Stadyum 974'te TSİ 19.00'da başlayan mücadelede, ABD'li hakem Ismail Elfath düdük çalıyor.

İKİNCİ KEZ KARŞILAŞIYORLAR

İki ülke milli takımları daha önce 1 kez karşı karşıya geldi. 2014 Dünya Kupası'nda oynanan grup maçını Portekiz 2-1 kazandı.

Portekiz – Gana maçı TRT 1 ekranlarında canlı yayınlıyor.

İLK 11'LER:

PORTEKİZ: Costa, Cancelo, Danilo, Dias, Guerreiro, Neves, Fernandes, Bernardo, Otavio, Felix, Cristiano Ronaldo.

GANA: Seidu, Djiku, Salisu, Amartey, Rahman, Partey, Abdul Samed; Kudus, Williams, Ayew.

PORTEKİZ 0-0 GANA (İLK YARI OYNANIYOR)

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