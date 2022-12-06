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Spor

CANLI ANLATIM! Portekiz - İsviçre

2022 Dünya Kupası'nın son 16 turu mücadelesinde Portekiz ile İsviçre karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

6 Aralık 2022 Salı 20:42 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Portekiz - İsviçre
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Dünya Kupasında son 16 turu heyecanı devam ediyor. Saat 22:00'da Portekiz ve İsviçre karşı karşıya geliyor. Bu akşam zorlu karşılaşmada kimin kazanacağı ise merak konusu.

Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadelede Meksikalı hakem Cesar Arturo Ramos Palazuelos düdük çalacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Portekiz ile İsviçre arasında oynanacak karşılaşmayı kazanan ekip, çeyrek finalde Fas-İspanya karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.

Dünya Kupası'nda Güney Kore, Uruguay ve Gana ile birlikte H Grubu'nda yer alan Portekiz, 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puan topladı ve grubunu lider tamamladı.

İsviçre ise Brezilya, Kamerun ve Sırbistan ile G Grubu'nda mücadele etti. Avrupa temsilcisi, 6 puan topladı ve aynı puana sahip Brezilya'nın averajla gerisinde kalarak grubu ikinci sırada bitirdi ve adını son 16 turuna yazdırdı.

İLK 11'LER:

PORTEKİZ: Costa, Dalot, Pepe, Dias, Cancelo, William, Otavio, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Felix, Gonçalo Ramos.

İSVİÇRE: Sommer, Fernandes, Schar, Akanji, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Sow, Shaqiri, Vargas, Embolo.

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