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Spor

CANLI ANLATIM! Portekiz - Uruguay

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda H Grubu'nda Portekiz ile Uruguay karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

28 Kasım 2022 Pazartesi 20:53 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Portekiz - Uruguay
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2022 Dünya Kupası'nın H Grubu ikinci maçında Portekiz ile Uruguay bugün karşı karşıya gelecek.

Lusail Stadı'nda oynanacak Portekiz – Uruguay maçı saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, İranlı hakem Alireza Faghani yönetecek.

Gruptaki ilk maçında Gana'yı 3-2 yenen Portekiz, bu karşılaşmayı da kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. İlk maçında Güney Kore ile golsüz berabere kalan Uruguay ise ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

Portekiz ile Uruguay, Dünya Kupası'nda ikinci kez karşılaşacak.

İki takım, 2018'de Rusya'da düzenlenen şampiyonanın son 16'turunda karşı karşıya gelmiş, Uruguay, Edinson Cavani'nin golleriyle 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırmıştı.

İLK 11'LER:

PORTEKİZ: Diogo Costa, Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Nuno Mendes, Neves, William Carvalho, Silva, Bruno Fernandes, João Félix, Ronaldo.

URUGUAY: Rochet, Coates, Godín, Giménez, Varela, Bentancur, Vecino, Olivera, Valverde, Cavani, Darwin Núñez.

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