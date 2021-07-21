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Spor

CANLI ANLATIM! PSV - Galatasaray

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Hollanda temsilcisi PSV ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

21 Temmuz 2021 Çarşamba 20:43 - Güncelleme: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 20:45
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Galatasaray, Hollanda ekibi PSV Eindhoven'e konuk olacak.

Sarı-kırmızılı ekibin yeni sezondaki ilk resmi müsabakası olacak karşılaşma, Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Karşılaşma TV8'den canlı yayımlanacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Galatasaray, Hollanda'daki mücadeleye tedavisi devam eden Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz'ın yanı sıra henüz lisansı çıkarılmayan Oğulcan Çağlayan ve koronavirüs testleri pozitif çıktığı açıklanan iki futbolcudan yoksun çıkacak.

PSV cephesinde ise EURO 2020'ye katılan isimlerden Donyell Malen ve Denzel Dumfries izinleri devam ettiği için bu karşılaşmada yer alamayacak.

İLK 11'LER

PSV: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Madueke, Götze, Vertessen, Zahavi.

GALATASARAY: Muslera; Alpaslan, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Aytaç, Emre Kılınç, Arda Turan, Sekidika, Kerem, Babel.

SAAT: 22.00

STAT: Philips Stadı

HAKEM: Alejandro Hernandez

YAYIN: TV8

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