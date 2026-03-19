Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'ya konuk oluyor.

İspanya'nın başkentti Madrid'in Vallecas Stadı'nda saat 23.00'te başlayan maçı, Alman hakem Sascha Stegemann yönetiyor. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, Rayo Vallecano ile sahasındaki son 16 turu ilk maçında sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Samsunspor'un çeyrek finale yükselebilmesi için 3 farklı skorla galip gelmesi gerekiyor. İki farklı galibiyet durumunda maç uzatmaya gidecek.

İLK 11'LER

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarria, Palazon, Ciss, Lopez, De Frutos, Alemao, Garcia

Samsunspor: Okan, Yunus, Satka, Van Drongelen, Mendes, Makoumbou, Holse, Celil, Tomasson, Ndiaye, Marius

Samsunspor'da UEFA listesine eklenmeyen Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan, statü gereği Rayo Vallecano karşısında kadroda yer alamayacak.

Tedavileri devam eden Jaures Assoumou, Afonso Sousa, Olivier Ntcham ve Bedirhan Çetin de bu maçta forma giyemeyecek.

AVRUPA'DA 22. MAÇ

Samsunspor, çeyrek finale kalabilmek için sahadan 3 farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor.

Samsun temsilcisi, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 32 kez havalandıran Samsunspor, kalesinde ise 23 gole engel olamadı.