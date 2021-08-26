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Spor

CANLI ANLATIM! Roma - Trabzonspor

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında Trabzonspor, deplasmanda Roma'ya konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

26 Ağustos 2021 Perşembe 18:36 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 18:37
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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, İtalya'nın Roma takımına konuk olacak.

Roma Olimpiyat Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. Mücadele ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

İlk maçta sahasında İtalya temsilcisine 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, rakibi karşısında zora soktuğu turu geçmenin mücadelesini verecek.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Roma'da Spinazzola dışında Smalling'in de bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

Bordo-mavililerde, sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz ile yeni transfer Stefano Denswil forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

ROMA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, Trondsen, Siopis, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Cornelius

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