UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Medipol Başakşehir, Belçika'nın Royal Antwerp takımına konuk olacak.

Bosuil Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayacak mücadeleyi Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Manuel Schuettengruber yönetecek. Karşılaşma, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşma 1-1 sona erdi. Galip gelen takımın tur atlayacağı rövanş mücadelesinde beraberlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda, penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek.

Medipol Başakşehir rakibini elemesi halinde, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasında mücadele etme hakkını elde edecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup kura çekimi, 26 Ağustos Cuma günü İstanbul'da gerçekleştirilecek.

EKSİKLER



Turuncu-lacivertli ekipte, UEFA listesinde yer almayan Nacer Chadli ve Enzo Crivelli bu mücadelede de forma giyemeyecek. Mesut Özil'in kadroda yer alması beklenirken son transfer Bertrand Traore ise mücadelede yer alamayacak.

Antwerp'te ise kart cezalısı Pieter Gerkens bu karşılaşmada takımındaki yerini alamayacak. Cezası biten forvet oyuncusu Vincent Janssen ise teknik direktör Van Bommel'in şans vermesi halinde bu karşılaşmada forma giyebilecek.

BAŞAKŞEHİR 42. AVRUPA MAÇINDA



Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Belçika temsilcisi Antwerp'e konuk olacağı karşılaşmayla Avrupa kupalarında 42. kez sahaya çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da oynadığı 41 maçta 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 48 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 66 gole engel olamadı.

EMRE BELÖZOĞLU YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA ALTINCI SINAV



Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında altıncı kez boy gösterecek.

Turuncu-lacivertliler bu süreçte yenilgi almazken, 3 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı. Medipol Başakşehir bu maçlarda 9 gol atıp, kalesinde 3 gol gördü.

İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu idaresinde Maccabi Netanya ile sahasında oynadığı maçtan 1-1 eşitlikle ayrılırken, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup ederek tur atlamayı başarmıştı. Turuncu-lacivertliler, İzlanda temsilcisi Breidablik'i ise deplasmanda 3-1, sahasında da 3-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir, Antwerp ile İstanbul'da oynadığı maçtan ise 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

DEPLASMANDA 21. MAÇ



Turuncu-lacivertli ekip, Antwerp karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 21. deplasman müsabakasını oynayacak.

Medipol Başakşehir, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 20 müsabakada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı.

Deplasmandaki 20 maçta 23 gol atan Başakşehir, kalesinde 43 gol gördü.

Turuncu-lacivertliler, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında dış sahada Wolfsberger'i 3-0, Borussia Mönchengladbach'ı ise 2-1 yendi.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetine ulaştı.

İstanbul ekibi, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise bu sezon deplasmanda Maccabi Netanya'yı 1-0, Breidablik'i de 3-1 mağlup etmeyi başardı.

İLK 11'LER:

ROYAL ANTWERP: Butez, De Laet, Alderweireld, Pacho, Vines, Verstraete, Nainggolan, Alhassan Yussuf, Miyoshi, Ekkelenkamp, Frey.

BAŞAKŞEHİR: Volkan; Şener, Duarte, Yussuf, Hasan ALi; Biglia, Mahmut, Berkay; Serdar, Chouiar, Okaka.