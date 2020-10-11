11 Ekim 2020 Pazar 20:30 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 20:30

Millilerimiz UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında Rusya ile karşı karşıya geliyor. Rusya - Türkiye karşılaşması TRT 1'den canlı yayınlanacak. Müsabakada, Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug düdük çalacak.

Milli takımımız UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta oynadığı 2 maçın ardından 1 puanla 3. sırada yer alıyor. Rusya ise oynadığı da iki maçı da kazanarak 6 puana yükselmişti.

İLK 11'LER BELLİ OLDU



RUSYA: Shunin, Karavaev, Semenov, Kdryashov, Zhirkov, Miranchuk, Zobnin, Ozdoev, Ionov, Kuzyaev, Dzyuba.

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Ozan Kabak, Merih Demiral, Umut, Ozan Tufan, Mahmut, Efecan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan, Burak Yılmaz.

CANLI SKOR

Rusya 0-0 Türkiye

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CANLI ANLATIM (İLK YARI)

