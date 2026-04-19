  • MAÇ SONUCU: Samsunspor: 2 - Beşiktaş: 1
MAÇ SONUCU: Samsunspor: 2 - Beşiktaş: 1

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri; 50. dakikada Holse ve 56. dakikada Coulibaly attı. Siyah-beyazlıların tek golü ise 90+1. dakikadaki penaltıda topun başına geçen Asllani'den geldi. Bu sonucun ardından Beşiktaş 55 puanda kalırken, Samsunspor 42 puana yükseldi.

HABER MERKEZİ19 Nisan 2026 Pazar 13:30 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarının 50. dakikasında ise Carlo Holse, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla maçta gol perdesini açtı. 56. dakikada ise Tanguy Coulibaly benzer pozisyonda farkı 2'ye çıkardı.90. dakikada Logi Tomasson'un, ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Gürcan Hasova penaltı noktasını gösterdi. 90+1. dakikada topun başına geçen Kristjan Asllani, penaltıyı gole çevirdi: 2-1. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Samsunspor maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 55 puanda kalırken, Samsunspor 42 puana yükseldi. Siyah-beyazlılar ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Samsunspor ise Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

