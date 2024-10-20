Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Atilla Karaoğlan oturacak.

11'LER BELLİ OLDU

SAMSUNSPOR: Samsunspor: Okan, Bola, van Drongelen, Satka, Zeki, Bennasser, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Muja, Mouandilmadji.

FENERBAHÇE: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Becao, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Kostic, Dzeko

Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 16 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Samsunspor ise 6 galibiyet ve 2 yenilgi sonucunda topladığı 18 puanla ikinci sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE İKİ SAKATLIK

Fenerbahçe, Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacağı maçın kamp kadrosunu duyurdu. Sarı lacivertli takımda İsmail Yüksek ile Cengiz Ünder, kadroda yer almadı.

Cengiz Ünder'in antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle Samsunspor maçı kadrosuna alınmadığı öğrenildi.

Samsunspor'da ise sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

MAÇ 'KAPALI GİŞE' OLACAK; KOREOGRAFİ YAPILACAK

Samsunspor ile Fenerbahçe maçının biletlerine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Samsunspor - Fenerbahçe maçının biletleri tükendi.

Samsunspor Taraftar Grupları, pazar günü saat 16.00'da Çiftlik Caddesi'nde yapacakları yürüyüşün ardından, stadyumun her köşesinde özel bir koreografiye imza atacak.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, bu sezon ligde çıktığı 4 deplasman karşılaşmasında 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Sezonun ikinci haftasında Göztepe ile İzmir'de karşılaşan sarı-lacivertli ekip, 90 dakika sonunda sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken, bu maçın ardından rakip sahada Çaykur Rizespor'u 5-0, Kasımpaşa'yı 2-0 ve Antalyaspor'u da 2-0'lık sonuçlarla mağlup etti.

Jose Mourinho'nun ekibi, ligde deplasmanda çıktığı son 3 maçı da gol yemeden kazandı.

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE: 63. RANDEVU

Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'de 63. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce oynanan 62 karşılaşmada sarı-lacivertliler 35, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet elde ederken, 15 maç eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin 108 golüne, Samsunspor 58 golle cevap verdi. Geçen sezon ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanırken, Kadıköy'deki maç ise 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

FENERBAHÇE, SAMSUN DEPLASMANINDA 13 KEZ KAZANDI

Fenerbahçe ile Samsunspor, ligde 31 kez Samsun'da karşı karşıya geldi.

Bu müsabakalarda sarı-lacivertli ekip 13 kez galip gelirken, Karadeniz temsilcisi ise 10 kez 3 puana uzanmayı başardı. 8 müsabakada taraflar sahada birer puanla ayrıldı.

Fenerbahçe bu maçlarda 47 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 39 gol gördü.

EN FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, 1993-94 sezonunda, 1 Mayıs 1994'te İstanbul'da oynanan maçta rakibini 8-1 yenerek lig tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

Samsunspor ise güçlü rakibini 1985-86 ve 1986-87 sezonlarında üst üste Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki lig maçlarında 4-0 yenerek, en farklı galibiyetlerini elde etti.