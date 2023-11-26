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Spor

CANLI ANLATIM: Samsunspor-Beşiktaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Samsunspor'a konuk oluyor. Maçın canlı skorunu ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

26 Kasım 2023 Pazar 15:04 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Samsunspor-Beşiktaş
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Pazar günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

SAMSUNSPOR'UN SON DURUMU

Samsunspor, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı, haftaya 8 puanla 19. sırada girdi.

Beşiktaş'ı sahasında mağlup etmek isteyen Samsun ekibi, ligde üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'IN SON DURUMU

Beşiktaş, bu sezon teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ikinci resmi maçına çıkacak. Beşiktaş, milli aradan önce oynadığı son müsabakada RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etmişti.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 22 puanla 5. sırada girdi.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Gedson, Chamberlain, Cenk, Muleka, Onur

Samsunspor: Okan Kocuk, Mickael Tırpan, Drongelen, Soner, Bennasser, Tait, Emre, Holse, Muhammed Gümüşkaya, Ercan Kara.

SAMSUNSPOR'UN EKSİKLERİ

Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşmasında kırmızı kart gören teknik direktör Markus Gisdol, Beşiktaş müsabakasında takımının başında yer alamayacak.

Sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı çalışan futbolcular Zeki Yavru ve Landry Dimata'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ın kadrosunda sakatlıkları bulunan Daniel Amartey, Tayyip Talha, Eric Bailly, Emrecan Uzunhan, Jean Onana, Salih Uçan, Bahtiyar Zaynutdinov, Milot Rashica ve Rachid Ghezzal kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ta ayrıca sarı kart cezalısı olan Ante Rebic'te Samsunspor maçı kadrosunda bulunmadı.

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