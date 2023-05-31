Futbolda daha önce UEFA Kupası, sonrasında UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın 2 numaralı kupası çarşamba günü sahibini buluyor.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak finalde karşılaşacak İspanya kulübü Sevilla ile İtalya'nın Roma takımları turnuvanın 52. şampiyonu olmak için mücadele edecek. TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma TV8 ve Exxen'den canlı yayımlanacak.

Kupada 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 ve 2020 yıllarında mutlu sona ulaşan Sevilla, 7. şampiyonluğu için mücadele edecek.

Geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde zafere ulaşan Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetimindeki Roma ise 32 yıl sonra bir kez daha finale yükseldiği UEFA Avrupa Ligi'nde ilk şampiyonluğunu hedefleyecek.

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Badé, Gudelj, Telles; Rakitic, Fernando; Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil; En-Nesyri

Roma: Rui Patricio, Ibanez, Mancini, Smalling, Zeki Çelik, Cristante, Matic, Spinazzola, Pellegrini, Dybala, Abraham

SEVILLA CEPHESİ

UEFA Avrupa Ligi finalinde İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak İspanya ekibi Sevilla, turnuvada bu sezon çıktığı 8 maçta 4 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

İspanyol Julen Lopetegui ve Arjantinli Jorge Sampaoli'nin ardından İspanyol teknik direktör Jose Luis Mendilibar ile sezona devam eden Sevilla, Manchester City, Borussia Dortmund ve Kopenhag'ın bulunduğu UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 3. sırayı alarak Avrupa Ligi'ne kaldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı kupasını tarihinde 6 kez kazanan Sevilla, bu sezon play-off turunda Hollanda ekibi PSV, son 16 turunda Fenerbahçe, çeyrek finalde İngiltere'nin Manchester United ve yarı finalde İtalya'nın Juventus takımını eleyerek finalin yolunu tuttu.

EN GOLCÜSÜ EN NESYRI

Sevilla'nın bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü futbolcusu, Faslı milli oyuncu Youssef En-Nesyri oldu.

En-Nesyri, Avrupa Ligi'nde takımına 4 gol kazandırdı. Erik Lamela 2, Lucas Ocampos, Suso, Nemanja Gudelj, Loic Bade ve Joan Jordan da birer golle katkı sağladı.

Turnuvada 13 gol atan Sevilla'nın diğer iki golü ise Manchester Unitedlı Tyrell Malacia ve Harry Maguire'ın kendi filelerini havalandırmasıyla geldi.

Sevilla, sırasıyla PSV, Fenerbahçe, Manchester United ve Juventus'u eleyerek finale kaldı.

ROMA CEPHESİ

UEFA Avrupa Ligi finalinde İspanya'nın Sevilla takımı ile karşılaşacak İtalya temsilcisi Roma, turnuvadaki ikinci finalinde ilk şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetiminde geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonu olan Roma, UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılım hakkı kazandı.

Başkent temsilcisi, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında, grup aşamasından itibaren final yolunda oynadığı 14 maçın 7'sini kazandı, 3'ünde berabere kaldı. İtalyan ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 20 kez havalandırdı, kalesinde ise 10 gol gördü.

Ludogorets, Helsinki ve Real Betis ile C Grubu'nda yer alan Roma, İspanyol ekibi Real Betis'in ardından ikinci sırayı alarak play-off oynadı. Bu turda Avusturya'nın Salzburg, son 16 turunda İspanya'nın Real Sociedad, çeyrek finalde Hollanda'nın Feyenoord, yarı finalde de Alman ekibi Bayer Leverkusen'i eledi.

EN GOLCÜLER DYBALA VE PELLEGRINI

Roma'nın bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü isimleri Arjantinli Paulo Dybala ile İtalyan Lorenzo Pellegrini oldu.

Takımının şu ana kadar 14 maçının 10'unda forma giyen 29 yaşındaki Dybala, grup aşamasında Real Betis ve Helsinki, son 16 play-off turunda Salzburg, çeyrek finalde de Feyenoord ağlarını birer kez sarsmayı başardı.

Mourinho'nun 13 maçta forma verdiği 26 yaşındaki Pellegrini ise grup aşamasında Ludogorets'e 2, Helsinki'ye 1, çeyrek finalde de Feyenoord'a 1 gol attı. Pellegrini, dört golün de pasını verdi.

Bu iki futbolcuyu Andrea Belotti üç golle takip etti.

MOURINHO, FİNAL KAYBETMİYOR

Roma'nın deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho, kariyerinde çıktığı iki UEFA Avrupa Ligi finalinden de zaferle ayrıldı.

İlk finalini Porto'yu yönettiği 2002-2003 sezonunda Celtic ile oynayan 60 yaşındaki Mourinho, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak kariyerinin ilk Avrupa kupasına uzandı.

İkinci finaline Manchester United ile 2016-2017 sezonunda Ajax karşısında çıkan deneyimli çalıştırıcı, 2-0'lık skorla 2'de 2 yaptı.

Mourinho ayrıca, 2003-2004 sezonunda Porto, 2009-2010 sezonunda da Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi zaferine ulaştı.

Roma ise bu turnuvadaki tek finalini 1990-1991 sezonunda Inter'e karşı oynadı. Inter'in ilk maçı 2-0, Roma'nın rövanşı 1-0 kazandığı finalde gülen taraf Inter oldu.

İTALYAN TAKIMLARININ KUPA ÖZLEMİNE MOURİNHO SON VERDİ

Jose Mourinho, Roma'daki ilk sezonunda UEFA'nın ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanan finalde Hollanda temsilcisi Feyenoord'u Nicolo Zaniolo'nun attığı golle 1-0 yenen Roma, kupayı müzesine götürdü.

UEFA organizasyonlarında en son kupa sevincini 2010 yılında Mourinho'nun yönettiği Inter ile yaşayan İtalya, 12 yıllık bekleyişin ardından yine Mourinho'nun çalıştırdığı Roma ile kupaya uzandı.

GALATASARAY TARİHE GEÇTİ

UEFA Kupası'nı kazanan tek Türk kulübü Galatasaray, bu başarısını 1999-2000 sezonunda gerçekleştirdi.

Kupaya maç kaybetmeden uzanan sarı-kırmızılılar, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki finalde, İngiltere'nin Arsenal takımına penaltılar sonucu 4-1 üstünlük sağlayarak büyük bir başarıya imza attı.

EN ÇOK İSPANYOLLAR KAZANDI

İspanya, 1971'den bu yana organize edilen UEFA Kupası'nda daha önce 18 takımla finallerde temsil edildi ve 13 kez şampiyonluk yaşadı.

İngilizler 17 takımla, İtalyanlar ise 16 ekiple yer aldıkları finallerde 9'ar defa şampiyonluğa ulaştı.