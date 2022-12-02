Sırbistan ile İsviçre, Dünya Kupası G Grubu 3. maçında kozlarını paylaşacaklar.

Dünya Kupası G Grubu'nda 6 puanı bulunan Brezilya, son 16 biletini cebine koydu. Sambacılar, son maçında Kamerun karşısına çıkacak ve 3'te 3 peşinde olacak. Gruptaki diğer maçta 1 puanlı Sırbistan ile 3 puanlı İsviçre karşı karşıya gelecek. Sırbistan'ın kazanması şart. İsviçre'ye galibiyetin yanı sıra 1 puan da yetebilir. İsviçre berabere kalırsa, diğer maçın berabere bitmesi ya da Brezilya'nın kazanması, genel averaja takılmadan çıkmaları için en garanti yol.

974 Stadı'nda oynanacak Sırbistan-İsviçre maçı TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Bu akşam saat 22.00'de başlayacak ve Arjantinli hakem Fernando Rapallini'nin yönetecek.

İLK 11'LER:

SIRBİSTAN: Kobel, Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Shaqiri, Sow, Vargas, Embolo.

İSVİÇRE: Vanja, Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic, Zivkovic, Milinkovic-Savic, Lukic, Kostic, Tadic, Vlahovic, Mitrovic.