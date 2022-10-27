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Spor

CANLI ANLATIM! Sivasspor - CFR Cluj

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. hafta mücadelesinde evinde CFR Cluj'u konuk ediyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

27 Ekim 2022 Perşembe 20:39 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Sivasspor - CFR Cluj
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UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu beşinci hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Romanya temsilcisi CFR Cluj'u konuk edecek.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve 22.00'de başlayacak müsabakayı Norveç'ten Rohit Saggi yönetecek. Müsabakada Geir Isaksen ve Morten Jensen ise yardımcı hakem olarak sahada yer alacak. Karşılaşma TV 8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Gruptaki ilk maçında ağırladığı Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 yenerken, konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar rövanş maçında ise deplasmanda Ballkani'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı.

G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor ve CFR Cluj takımlarının yedişer, Ballkani ve Slavia Prag'ın dörder puanı bulunuyor.

EKSİKLER

Sivasspor'da Ziya Erdal, Ulvestad, Leke James ve Robin Yalçın sakatlıkları nedeniyle Cluj karşısında forma giyemeyecek.

SİVASSPOR'UN AVRUPA KARNESİ

Avrupa kupalarında daha önce 26 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 9'unu kazandı, 3'ünde berabere kaldı, 14 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 29 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 49 gole engel olamadı.

EVİNDE TEK GALİBİYET

Sivasspor, Avrupa kupalarında grup aşamasında konuk ettiği 5 maçta 1 galibiyet alabildi.

Kırmızı beyazlı ekip iç sahasındaki son Avrupa kupası maçında Balkani karşısında kalesinde 4 gol görmüştü.

İLK 11'LER:

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat Paluli, Goutas, Caner, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Keita, Njie, Saba, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare.

CFR CLUJ: Scuffet, Manea, Matias, Kolinger, Camora, Adjei-Boateng, Muhar, Cvek, Deac, Roger, Janga.

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