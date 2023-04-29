Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturacak. Sivasspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde son olarak İstanbulspor ile Kadıköy'de 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, aynı haftayı beraberlikle kapatan lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkı düşürememişti.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 64 puanla 2. sırada giriyor.

Son haftalarda çıkışa geçen ve son maçında Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor ise 37 puanla 10. sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe Valencia'nın penaltı golüyle 1-0 kazanmıştı.

EKSİKLER



Sivas temsilcisinde Fenerbahçe maçı öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Attila Szalai, Michy Batshuayi, Lincoln, Gustavo Henrique ve Miha Zajc ile sarı kart cezalısı Emre Mor, kamp kadrosuna alınmadı.

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Aaron, Goutas, Ziya, Hakan Arslan, Charisis, Saiz, Erdoğan, Gradel, Yatabare

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Samet Akaydın, Peres, Ferdi Kadıoğlu, Arao, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Valencia, Pedro.