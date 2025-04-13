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Spor

CANLI ANLATIM: Sivasspor-Fenerbahçe

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Sivasspor'a konuk oluyor. Maçın canlı skorunu ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

HABER MERKEZİ13 Nisan 2025 Pazar 10:53 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Sivasspor-Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Net Global Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci, karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Ligde çıktığı 28 mücadelede 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 68 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Ligin ilk yarısında Beşiktaş deplasmanında 1-0 mağlup olan sarı-lacivertli takım, o tarihten sonra çıktığı 14 lig maçında yenilgi yaşamadı. Jose Mourinho'nun ekibi, 11 galibiyet alırken 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Samba, Uğur, Tolga, Charisis, Moutoussamy, Bekir, Efkan, Manaj.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Skriniar, Mert, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Talisca, Dzeko

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Sarı-lacivertli takımda Sofyan Amrabat ve Mert Hakan Yandaş, sakatlıkları sebebiyle kamp kadrosuna alınmadı. Grip olan İrfan Can Eğribayat da kadroda bulunmazken, Diego Carlos da teknik heyet tercihi nedeniyle kafileye dahil edilmedi.

SİVASSPOR'DA EKSİKLER

Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Emrah Başsan, Fode Koita ile kaleci Djordje Nikolic, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

4 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesinde 4 isim kart ceza sınırında.

Sarı-lacivertli takımda 3'er sarı kartı bulunan Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Kahveci, müsabakada kart görmeleri halinde iç sahadaki Bellona Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek.

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