UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Sivasspor, sahasında Fiorentina'yı konuk ediyor.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Karadağ'dan Nikola Dabanovic yönetecek. Karşılaşma Exxen platformunda yayınlanacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, Fiorentina ile deplasmanda yaptığı ilk maçta 1-0 yenildi.

Kırmızı-Beyazlı takım, ilk maçta Fiorentina deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle döndü. Sivasspor'u iki ve daha farklı galibiyetler çeyrek finale taşırken, tek farklı zaferler de maçı uzatmalara götürür.

EKSİKLER



Sivasspor'da sakatlığı süren Robin Yalçın ve Caner Osmanpaşa ile kırmızı kart cezalısı Max Gradel kadroda yer alamayacak.

Fiorentina'da Terzic ve Sottil sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. Öte yandan Biraghi ise cezalı.

SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie, Charisis, Saiz, Erdoğan Yeşilyurt, Caicedo.

FIORENTINA: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Ranieri, Mandragora, Amrabat, Bonaventura, Ikone, Gonzalez, Cabral.