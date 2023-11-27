Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'la karşılaşacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

BG Grup Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve geldiği ikinci dönemde oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ile 10 puan toplayan bordo-mavililer, çıkışını Sivasspor karşısında sürdürmek istiyor.

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Samba Camara, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Burak Kapacak, Saiz, Emrah Başsan, Manaj.

Trabzonspor: Muhammet Taha, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Mendy, Bakasetas, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu.

TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK

Karadeniz ekibinde, Mislav Orsic ve kaptan Uğurcan Çakır'ın sakatlıkları bulunuyor.

SİVASSPOR'DA TEK EKSİK KOITA

Geride kalan 12 haftada 14 puan toplayan Sivasspor'da, karşılaşma öncesi Fode Koita'nın sakatlığı bulunuyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

SÜPER LİG'DE 35. RANDEVU

İki takım Süper Lig tarihinde 34 kez karşı karşıya gelirken bu maçların 16'sını Trabzonspor, 9'unu Sivasspor kazandı. 9 maç ise beraberlik

ile sonuçlandı. Bu maçlarda Trabzonspor 48 gol atarken, Sivasspor 38 gol kaydetti.

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Trabzonspor: Muhammet Taha, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Mendy, Bakasetas, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu.

TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK

Karadeniz ekibinde, Mislav Orsic ve kaptan Uğurcan Çakır'ın sakatlıkları bulunuyor.

SİVASSPOR'DA TEK EKSİK KOITA

Geride kalan 12 haftada 14 puan toplayan Sivasspor'da, karşılaşma öncesi Fode Koita'nın sakatlığı bulunuyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

SÜPER LİG'DE 35. RANDEVU

İki takım Süper Lig tarihinde 34 kez karşı karşıya gelirken bu maçların 16'sını Trabzonspor, 9'unu Sivasspor kazandı. 9 maç ise beraberlik

ile sonuçlandı. Bu maçlarda Trabzonspor 48 gol atarken, Sivasspor 38 gol kaydetti.