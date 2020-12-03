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Spor

CANLI ANLATIM! Sivasspor - Villarreal

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Sivasspor, kritik maçta evinde İspanyol ekibi Villarreal'i ağırlıyor.

03 Aralık 2020 Perşembe 19:34 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 19:34
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UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta mücadelesinde temsilcimiz Sivasspor, sahasında İspanya temsilcisi Villarreal'i konuk ediyor.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelede saat 20:55'te başlayacak ve Hırvat hakem Duje Strukan düdük çalacak.

Grupta Sivasspor oynadığı 4 maçta 6 puan toplamıştı. Villarreal ise oynadığı 4 maç sonunda 10 puanla grup lideri konumunda.

İLK 11'LER

SİVASSPOR: Samassa, Caner, Appindangoye, Camara, Ziya, Cofie, Fajr, Robin Yalçın, Yasin, Gradel, Yatabare.

VILLARREAL: Rulli, Pena, Foyth, Mori, Jaume Costa, Coquelin, Baena, Iborra, Kubo, Chukwueze, Nino.

CANLI SKOR

Sivasspor 0-0 Villarreal

Goller:

CANLI ANLATIM (İLK YARI)

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