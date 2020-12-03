UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta mücadelesinde temsilcimiz Sivasspor, sahasında İspanya temsilcisi Villarreal'i konuk ediyor.
Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelede saat 20:55'te başlayacak ve Hırvat hakem Duje Strukan düdük çalacak.
Grupta Sivasspor oynadığı 4 maçta 6 puan toplamıştı. Villarreal ise oynadığı 4 maç sonunda 10 puanla grup lideri konumunda.
İLK 11'LER
SİVASSPOR: Samassa, Caner, Appindangoye, Camara, Ziya, Cofie, Fajr, Robin Yalçın, Yasin, Gradel, Yatabare.
VILLARREAL: Rulli, Pena, Foyth, Mori, Jaume Costa, Coquelin, Baena, Iborra, Kubo, Chukwueze, Nino.
CANLI SKOR
Sivasspor 0-0 Villarreal
Goller:
CANLI ANLATIM (İLK YARI)