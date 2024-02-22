Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Çekya'nın Sparta Prag ekibiyle karşı karşıya geliyor.

Başkent Prag'daki Letna Stadı'nda TSİ 23.00'te başladı. Müsabaka, Exxen platformundan yayınlanıyor. Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetiyor. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapıyor.

Avrupa kupalarında sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan Galatasaray, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kaldı.

Almanya'nın Bayern Münih, Danimarka'nın Kopenhag ve İngiltere'nin Manchester United ekipleriyle yer aldığı A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.

"Kupa 2"ye play-off turundan dahil olan Galatasaray, Sparta Prag ile sahasında oynadığı ilk maçtan 3-2 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısında kazanması ve berabere kalması durumunda son 16 turuna yükselecek.

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Sparta Prag: Vindahl, Vitik, Panak, Sorensen, Preciado, Laçi, Kairinen, Wiesner, Olatunji, Haraslin, Kuchta.

Galatasaray: Muslera, Kaan , Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

SON 10 RESMİ MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, son 10 resmi müsabakasından galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 16. haftasından ertelenen EMS Yapı Sivasspor maçını 11 Ocak'ta oynadı. Galatasaray, 1-1 berabere biten bu müsabakadan sonra yaptığı 7 lig maçından galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, bu süreçte Türkiye Kupası'nda oynadığı 2 maç ile Avrupa Ligi'nde yaptığı bir karşılaşmayı da kazandı.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Galatasaray'da Sparta Prag ile oynanan ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Victor Nelsson müsabakada forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan yeni transfer Serge Aurier'in dışında Tanguy Ndombele ve Hakim Ziyech, maçın kadrosunda yer almadı.

UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan yeni transfer Derrick Köhn ile genç futbolcu Eyüp Aydın da maçta görev yapamayacak.

SPARTA PRAG'DA 3 EKSİK

Sparta Prag'da da 3 futbolcu cezaları nedeniyle maçın kadrosunda bulunamayacak.

Çekya temsilcisinde ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı hale gelen Matej Rynes ile sarı kart cezalıları Ladislav Krejci ve Veljko Birmancevic, maçta forma giyemeyecek.

316. RANDEVU

Sparta Prag takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 316. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 315 müsabakanın 113'ünden galibiyetle ayrıldı. 118 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 84 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 426 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 468 gole engel olamadı.

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 25 müsabakada sadece 4 kez mağlup oldu.

2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 13'ü UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 6'sı da "Devler Ligi" grup karşılaşması olmak üzere toplam 25 maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

GALİBİYET SAYISI DAHA FAZLA

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 93 maça çıktı.

1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı futbol turnuvasında 37 galibiyet, 31 beraberlik ve 25 yenilgi yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 145 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 115 gol gördü.

AVRUPA'DA ZOR YENİLİYOR

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 13 maçında sadece 1 kez mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı takım, 2021-2022 sezonunda mücadele ettiği "Kupa 2"de elemelerde İskoç ekibi St. Johnstone ile Danimarka temsilcisi Randers'i geçti. Grup aşamasında İtalya'nın Lazio, Rusya'nın Lokomotiv Moskova ve Fransa'nın Olympique Marsilya takımlarıyla karşılaşan Galatasaray, namağlup lider olarak tur atladı.

Son 16 turunda İspanyol ekibi Barcelona ile eşleşen sarı-kırmızılılar turnuvaya veda etti. "Cimbom" 2021-2022 sezonundaki tek yenilgisini son maçta Barcelona karşısında yaşadı.

Galatasaray, söz konusu sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 12 maçın 5'ini kazanırken, 6'sında berabere kaldı ve birini kaybetti.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon ise play-off turunda dahil olduğu Avrupa Ligi'ne Sparta Prag galibiyetiyle başladı.

SPARTA PRAG İLE 6. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa kupalarında Sparta Prag ile 6. kez karşı karşıya gelecek.

Rekabette daha önce oynanan 5 maçta takımlar ikişer galibiyet elde ederken, bir müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray, tarihinde Çekya takımlarıyla oynadığı 9 maçta ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.