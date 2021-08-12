AA 12 Ağustos 2021 Perşembe 19:43 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 19:43

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Galatasaray, İskoçya ekibi St. Johnstone'a konuk oluyor.

İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: McDiarmid Park

Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (Letonya)

Galatasaray: İsmail Çipe, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Feghouli, Arda Turan, Diagne

St. Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Brown, McCann, Davidson, Craig, Booth, Kane, O'Halloran