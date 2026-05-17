Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak. Müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Kasımpaşa: Ali Emre, Adem, Becao, Opoku, Kamil Ahmet, Andri, İrfan, Cafu, Kerem, Diabate, Benek.

Galatasaray: Günay Güvenç, Boey, Singo, Arda Ünyay, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Lang, Icardi

FENERBAHÇE - EYÜPSPOR

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe ile ikas Eyüpspor karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda Bülent Birincioğlu oturacak. Müsabaka beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Çağlar, Brown, İsmail, Kante, Fred, Oğuz, Musaba, Kerem.

Eyüpspor: Jankat, Calegari, Bedirhan, Claro, Umut meraş, Taşkın, Legowski, Baran Ali, Radu, Metehan, Umut Bozok.

TRABZONSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Trabzonspor ile Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 20.00 de başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak. Müsabaka beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Trabzonspor: Onuralp, Pina, Salih, Ozan, Boran, Felipe, Oulai, Bouchouari, Nwakaeme, Onuachu Umut.

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Zuzek, Goutas, Hanousek, Bashiru, Franco, Oğulcan, Cihan, Metehan, Traore.