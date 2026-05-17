İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2026 Pazar / 1 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5977
  • EURO
    53,2744
  • ALTIN
    6644.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • CANLI ANLATIM: Süper Lig'de perde kapanıyor!
Spor

CANLI ANLATIM: Süper Lig'de perde kapanıyor!

Trendyol Süper Lig'de son hafta heyecanı yaşanıyor. Ligde şampiyon Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. İkinciliği garantileyen Fenerbahçe ise evinde Eyüpspor'u ağırlıyor. Trabzonspor ise sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmaların canlı anlatım ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz...

HABER MERKEZİ17 Mayıs 2026 Pazar 18:03 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Süper Lig'de perde kapanıyor!
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak. Müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ali Emre, Adem, Becao, Opoku, Kamil Ahmet, Andri, İrfan, Cafu, Kerem, Diabate, Benek.

Galatasaray: Günay Güvenç, Boey, Singo, Arda Ünyay, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Lang, Icardi

FENERBAHÇE - EYÜPSPOR

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe ile ikas Eyüpspor karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda Bülent Birincioğlu oturacak. Müsabaka beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Çağlar, Brown, İsmail, Kante, Fred, Oğuz, Musaba, Kerem.

Eyüpspor: Jankat, Calegari, Bedirhan, Claro, Umut meraş, Taşkın, Legowski, Baran Ali, Radu, Metehan, Umut Bozok.

TRABZONSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Trabzonspor ile Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 20.00 de başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak. Müsabaka beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onuralp, Pina, Salih, Ozan, Boran, Felipe, Oulai, Bouchouari, Nwakaeme, Onuachu Umut.

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Zuzek, Goutas, Hanousek, Bashiru, Franco, Oğulcan, Cihan, Metehan, Traore.

ÖNERİLEN VİDEO

Telefon bataryası bomba gibi patladı: O anlar saniye saniye kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.