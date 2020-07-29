29 Temmuz 2020 Çarşamba 20:25 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 20:35

Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor İstanbul Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Başarılı bir sezonu geride bırakan ve ligi 5. sırada tamamlayan Alanyaspor kupayı ilk defa müzesine götürüp gelecek sezon Avrupa Ligi'nde yer almak istiyor.

Bordo-mavililer, kaçan Süper Lig şampiyonluğunu Türkiye Kupası'nı kazanarak telafi etmek amacında.

Alanyaspor ise Antalyaspor'u saf dışı bırakıp adını finale yazdırmıştı.

Trabzonspor, yarı finalde Fenerbahçe'yi eleyerek finale ulaşmıştı.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth.



A. ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

