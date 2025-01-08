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Spor

CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Alanyaspor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Maçın canlı skorunu ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi8 Ocak 2025 Çarşamba 16:44 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Alanyaspor
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Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Papara Park'ta saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan, yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Suat Güz üstleniyor. Karşılaşma, A Spor'dan yayınlanıyor.

Ligde alt sıralardan bir türlü uzaklaşamayan ve geçen hafta Reeder Samsunspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'na iyi başlangıç yaparak moral bulmak istiyor.

Bordo-mavili takımda Stefan Savic'in sakatlığı bulunuyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Batagov, Mendy, Malherio, Arif, Umut, Lundstram, Ozan Tufan, Cham, Visca, Banza

Alanyaspor: Mert, Lima, Aliti, Serdar, Lopes, Fatih, Buluthan, Augusto, Balkovec, Makouta, Christian

GEÇEN YIL FİNAL OYNAMIŞTI

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kadar yükselme başarısı gösteren Trabzonspor, finalde Beşiktaş'a Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2 mağlup oldu.

Karadeniz ekibi, tarihinde 16. kez oynadığı finalde siyah-beyazlılar karşısında aldığı bu yenilgiyle 10. kez kupayı müzesine getirme fırsatını değerlendiremedi.

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