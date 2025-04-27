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Spor

CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Alanyaspor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Maçın canlı skorunu ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

HABER MERKEZİ27 Nisan 2025 Pazar 11:31 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Alanyaspor
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Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor

Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalıyor.

Fatih Tekke yönetiminde iyi bir görüntü çizen ve Türkiye Kupası'nda finale yükselen Trabzonspor, Alanyaspor maçıyla birlikte ligde üste üste üçüncü galibiyetini almaya çalışacak.

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Alanyaspor ise yeni teknik direktörü Joao Pereira yönetiminde ligdeki ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Samsunspor karşısında almıştı. Akdeniz ekibi, ligde kalma mücadelesi için Trabzon deplasmanına da puan ve puanlar için çıkacak.

Bu mücadele öncesi Trabzonspor'un ligde 42, Alanyaspor'un ise 34 puanı bulunuyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Okay, Batagov, Mustafa, Malheiro, Mendy, Ozan, Sikan,Visca, Zubkov, Banza

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Fatih, Balkovec, Hadergjonaj, Yusuf, Coelho, Janvier, Vilhena, Sporar, Cordova

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