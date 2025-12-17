İSTANBUL 14°C / 4°C
Spor

CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Alanyaspor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın A Grubu ilk maçında Alanyaspor'u konuk ediyor. Maçın canlı anlatımı ve istatistiklerini star.com.tr adresinden takip edebilirsiniz.

17 Aralık 2025 Çarşamba 18:21
CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Alanyaspor
ABONE OL

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele, A Spor'dan yayınlanacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onuralp, Pina, Serdar, Batagov, Arif, Ozan, Bouchouari, Cihan, Augusto, Olaigbe, Sikan

Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Efecan, Güven, Baran, Fatih, Ogundu, İbrahim, Makouta, Hadergjonaj

Trendyol Süper Lig'de haftayı sahasında 3-3'lük Beşiktaş beraberliğiyle kapatan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına galibiyetle başlamak istiyor.

Karadeniz ekibinde Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat edilen Visca ve Baniya, sakatlığından dolayı Türkiye Futbol Federasyonuna ismi bildirilmeyen Nwakaeme, forma giyemeyecek.

Beşiktaş maçında sakatlanan Folcarelli'nin de mücadelede oynaması beklenmiyor

