Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Onvo Antalyaspor ile sahasında karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Özgür Yankaya görev yapacak.

Ligde geçen hafta Reeder Samsunspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan, hafta içinde ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenen bordo-mavili takım, Onvo Antalyaspor karşılaşmasını kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Karadeniz ekibi, ligde 17 maç sonunda 4 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet ile 19 puanla 14. sırada yer alıyor.

Bordo-mavililerde Arif Boşluk ve Denis Draguş'un sakatlığı bulunuyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Lundstram, Batagov, Eren, Mendy, Umut Güneş, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza

Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Bahadır, Talisson, Güray, Erdal, Kaluzinski, Petrusenko, van de Streek, Larsson, Samudio.

Ligde oynadığı son 2 maçı kaybeden Antalyaspor, Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılarak konfor alanını korumaya çalışacak.

Alex de Souza'nın öğrencileri, ligde çıktığı 17 maçta 6 galibiyet 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti.

Antalyaspor'da cezası bulunan Veysel Sarı'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Soner Dikmen, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun ve Burak İngenç maçta forma giyemeyecek.

Adolfo Gaich, Ramzi Safuri ve Deni Milosevic'in durumları ise maç saatinde belli olacak.