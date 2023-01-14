Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Koray Gençerler oturacak. Trabzonspor - Başakşehir maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Geçen hafta Corendon Alanyaspor deplasmanından 5-0'lık mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak moral bulmak istiyor.
Ligde topladığı 34 puanla 3. sırada bulunan Başakşehir, Trabzonspor'u mağlup ederek zirve takibini sürdürmenin peşinde. Başakşehir geçtiğimiz hafta sahasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etmişti.
EKSİKLER
Trabzonspor'da sakatlıkları süren Edin Visca, Dorukhan Toköz, Serkan Asan ile kart cezalısı Vitor Hugo forma giyemeyecek. Bruno Peres ise kadroda yer alabilecek.
Başakşehir'de önemli bir eksik bulunmuyor.İLK 11'LER:
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Djaniny, Gómez.
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Mahmut, Berkay, Serdar, Deniz, Okaka.