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Spor

CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Başakşehir

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Baişakşehir'i konuk ediyor. Maçın canlı skorunu ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

28 Şubat 2024 Çarşamba 16:31 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Başakşehir
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek, VAR hakemi olarak Alper Ulusoy görev yapacak. Mücadele, A Spor ekranlarından yayınlanacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakasını kazanan ekip, adını yarı finale yazdıracak.

Trabzonspor, 4. turda dahil olduğu kupada sırasıyla Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK ve Gençlerbirliği'ni eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Aynı şekilde organizasyona 4. turda dahil olan RAMS Başakşehir ise Astor Enerji Şanlıurfaspor, Boluspor ve Atakaş Hatayspor'u eleyerek çeyrek finale çıktı.

Turu geçen taraf yarı finalde Galatasaray - Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Mendy, Denswil, Meunier, Eren, Berat, Umut Güneş, Visca, Bardhi, Trezeguet, Onuachu

Başakşehir: Deniz, Emirhan, Yasin Yağız, Opoku, Lima, Josef, Serdar, Mehdi, Kemen, Figueiredo, Keny

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Joaquin Fernandez ile tedavisi tamamlanmasına rağmen henüz hazır olmayan Orsic maçın kadrosunda yer alamayacak.

Başakşehir'de ise Emirhan İlkhan, Ousseynou Ba, Mahmut Tekdemir, Dimitrios Pelkas, Leo Duarte, Onur Ergün ve Ömer Ali Şahiner maçta forma giyemeyecek.

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