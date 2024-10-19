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Spor

MAÇ SONUCU: Trabzonspor 1-0 Başakşehir

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. Maçın canlı skorunu ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

19 Ekim 2024 Cumartesi 14:46 - Güncelleme:
MAÇ SONUCU: Trabzonspor 1-0 Başakşehir
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Başakşehir'i ağırladı. Fırtına maçtan 1-0 galip ayrıldı. Maçın tek golünü 90.dakikada Visca kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde RAMS Başakşehir'i konuk eden Trabzonspor, en son oynadığı Atakaş Hatayspor maçının 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Şenol Güneş, Atakaş Hatayspor maçında oynattığı Serdar Saatçi ve Bardhi'yi kulübeye çekerken, bu oyuncuların yerlerine Ozan Tufan ve Cham'a ilk 11'de görev verdi.

Karadeniz ekibinde kadroda bulunan stoper oyunculardan Serdar Saatçi ve Ali Şahin Yılmaz maça yedek kulübesinde başlarken iki orta saha oyuncusu Mendy ve Lundstram, stoperde görev yaptı.

Trabzonspor'da sakatlıkları henüz tam olarak geçmeyen Savic, Denswil ve Nwakaeme, 21 kişilik maç kadrosunda yer almadı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN 1000. RESMİ MAÇI

Trabzonspor'da Şenol Güneş, RAMS Başakşehir ile oynanan maçla birlikte teknik direktörlük kariyerindeki 1000. resmi maça çıktı.

Güneş, teknik direktörlük kariyerinde Türkiye'de 7, Güney Kore'de 1 takım çalıştırırken, 2 dönem de A Milli Takım'ın başında görev yaptı.

Trabzonspor Kulübü de maç öncesi sosyal medya hesaplarından, "Bir Güneş binlerce ışık saçar! Teknik direktörlük kariyerinde 1000. maçına çıkan ve Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane teknik direktörümüz Şenol Güneş'i tebrik ediyoruz." paylaşımını yaptı.

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Papara Park'ın büyük bölümünde boşluklar gözlendi.

MAÇTAN DAKİKALAR

28. dakikada sol çaprazda topla buluşan Malheiro'nun sert vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

40. dakikada Muhammed Cham'ın ceza sahası içine ortasında Lundstram'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

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